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За какие высказывания Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами
Американского рэпера Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами из-за его публикаций в соцсети Х с "оскорбительными и ненавистническими" высказываниями. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на американское издание Variety.
"Агентство талантов 33&West, расположенное в Лос-Анджелесе, больше не представляет интересы Канье Уэста", - говорится в публикации издания Variety со ссылкой на представителя агентства.
Согласно американскому изданию, представитель объявил, что агентство "немедленно" прекращает сотрудничать с Уэстом из-за его "оскорбительных и ненавистнических" высказываний.
На прошлой неделе в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.