За какие высказывания Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами

Американского рэпера Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами из-за его публикаций в соцсети Х с "оскорбительными и ненавистническими" высказываниями. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на американское издание Variety.

На прошлой неделе в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.