За одни сутки Маск лишился 29 млрд долларов

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Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, за последние 24 часа потерял сразу 29 млрд долларов. Это произошло после того, как акции Tesla упали в цене на 15,4 %. Такую информацию предоставило РИА Новости со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам торгов 10 марта акции производителя электромобилей Tesla снизились в стоимости на 15,43 %, до 222,15 доллара. При этом с начала года акции уже подешевели в 1,8 раза - 2024 год бумаги завершили с ценой в 403,84 доллара за акцию.

10 марта на рынках США наблюдалась распродажа, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, куда входят акции автопроизводителя, упал на 4 %. Кроме того, днем ранее аналитик UBS снизил целевую цену акций Tesla до 225 долларов за бумагу с 259 долларов.

В результате состояние Маска снизилось за сутки ровно на 29 млрд долларов, до 301 млрд. А с начала года миллиардер потерял уже 30,5 % своего богатства, или 132 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга "Блумберг". Своего пикового значения состояние Маска достигало в декабре 2024 года - тогда оно составляло 486 млрд долларов.

Предприниматель вместе с тем сохраняет лидерство среди самых богатых людей мира. На втором месте в этом списке находится основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос (с состоянием в 216 млрд долларов), а третье место занимает Марк Цукерберг (211 млрд долларов).