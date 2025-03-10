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За одни сутки Маск лишился 29 млрд долларов
Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, за последние 24 часа потерял сразу 29 млрд долларов. Это произошло после того, как акции Tesla упали в цене на 15,4 %. Такую информацию предоставило РИА Новости со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По итогам торгов 10 марта акции производителя электромобилей Tesla снизились в стоимости на 15,43 %, до 222,15 доллара. При этом с начала года акции уже подешевели в 1,8 раза - 2024 год бумаги завершили с ценой в 403,84 доллара за акцию.
10 марта на рынках США наблюдалась распродажа, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, куда входят акции автопроизводителя, упал на 4 %. Кроме того, днем ранее аналитик UBS снизил целевую цену акций Tesla до 225 долларов за бумагу с 259 долларов.
В результате состояние Маска снизилось за сутки ровно на 29 млрд долларов, до 301 млрд. А с начала года миллиардер потерял уже 30,5 % своего богатства, или 132 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга "Блумберг". Своего пикового значения состояние Маска достигало в декабре 2024 года - тогда оно составляло 486 млрд долларов.
Предприниматель вместе с тем сохраняет лидерство среди самых богатых людей мира. На втором месте в этом списке находится основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос (с состоянием в 216 млрд долларов), а третье место занимает Марк Цукерберг (211 млрд долларов).
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.