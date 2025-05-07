За сутки сбито более 500 беспилотников. Крупнейшая атака украинских дронов на российские регионы

Крупнейшая атака украинских дронов на российские регионы. Как сообщили в Министерстве обороны, за последние сутки сбито более 500 беспилотников! Ситуация повлияла на работу аэропортов. Наблюдаются массовые задержки и отмены рейсов. Самолеты стоят в длинных очередях перед взлетно-посадочными полосами.

В связи с частичным ограничением полетов в воздушном пространстве центральной России "Белавиа" предупреждает о возможных задержках части своих рейсов.



В компании также отметили, что в ближайшие даты возможны точечные изменения в расписании полетов по причине подготовки к параду в Москве в честь 80-летия Победы.