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Зачем Маску дискредитировать предыдущее руководство США

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск будет играть ключевую роль в формировании будущей администрации. Какую цель преследует бизнесмен, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич в эфире "Первого информационного".

Сергей Клишевич:

"Илон Маск - это бизнесмен, олигарх. Его задача - заработать, дискредитировать предыдущее руководство и помочь таким образом, в том числе политически, Трампу. Пропиарить его и, естественно, перетянуть на себя госзаказ по самым разным направлениям".

Депутат также отметил, что сегодня идет конкретный передел бюджета - ни более ни менее - никто не заботится об американском народе. "Им, естественно, плевать на свой народ, другие народы, на других чуть больше, на свой народ чуть меньше", - сказал он о позиции власти в США.

Фото: AP

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