Зачем Маску дискредитировать предыдущее руководство США

"Илон Маск - это бизнесмен, олигарх. Его задача - заработать, дискредитировать предыдущее руководство и помочь таким образом, в том числе политически, Трампу. Пропиарить его и, естественно, перетянуть на себя госзаказ по самым разным направлениям".

Депутат также отметил, что сегодня идет конкретный передел бюджета - ни более ни менее - никто не заботится об американском народе. "Им, естественно, плевать на свой народ, другие народы, на других чуть больше, на свой народ чуть меньше", - сказал он о позиции власти в США.