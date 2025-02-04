Зачем США на самом деле нужна Украина - признание Трампа в эфире Fox News

Президент США Дональд Трамп, выступая 3 февраля перед журналистами в Белом доме, заявил, что хотел бы получать редкоземельные минералы из Украины в качестве платы Соединенным Штатам за финансовую поддержку военных усилий Киева в конфликте с Россией.

Репортер спросил у Трампа: "Вы хотите, чтобы Украина передала редкоземельные металлы США?"

На что Трамп ответил: "Да. Я хочу обеспечить безопасность редкоземельных металлов в Украине. Мы инвестируем сотни миллиардов долларов в их производство и разработку. А Украина обладает огромными запасами редкозема, и я хочу, чтобы они были надежно защищены. И Украина готова помочь нам их защитить".

В принципе, Трамп не сообщил ничего нового относительно истинных причин поддержки Вашингтоном Киева. Важно тут то, что он озвучил очевидное не с помощью своих советников или подконтрольных СМИ, а лично. И такого рода признание уже является подвигом для американского истеблишмента.