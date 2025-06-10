Захарова передаст отцу Маска подарок от выдающихся художников

"Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию", - сказала Захарова журналистам на полях "Форума будущего 2050", отвечая на вопрос об Эрроле Маске, находящемся на этом же форуме, и его сыне.