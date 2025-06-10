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Захарова передаст отцу Маска подарок от выдающихся художников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о подарке от "выдающихся художников", который она собирается передать отцу американского миллиардера Илона Маска и бизнесмену Эрролу Маску. Дипломат не уточнила, кому конкретно подарок предназначается, сообщает РИА Новости.
"Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию", - сказала Захарова журналистам на полях "Форума будущего 2050", отвечая на вопрос об Эрроле Маске, находящемся на этом же форуме, и его сыне.
Позже дипломат, отвечая на вопрос о том, для кого из двух упомянутых людей предназначается подарок, с улыбкой предложила гадать.