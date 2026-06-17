Захарова призвала международные структуры дать честную оценку преступлениям режима Зеленского

"Находимся в прямом контакте с Министерством иностранных дел Беларуси и посольством республики в Москве. Солидарны с белорусскими друзьями и готовы оказать им необходимое содействие. Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который, вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности и без колебаний, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ. Призываю международные структуры, национальное правительство и мировую общественность дать честную оценку преступным деяниям режима Зеленского и решительно осудить этот теракт. Молчание будет означать его одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых кровавых преступлений", - подчеркнула Мария Захарова.