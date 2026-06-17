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Захарова призвала международные структуры дать честную оценку преступлениям режима Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку дрона ВСУ на автобус с белорусскими детьми, заявила, что новый теракт Киева - охота на мирных граждан, особенно на детей.
Мария Захарова:
"Следственный комитет России квалифицировал это преступление как террористический акт и возбудил уголовное дело. Начинается работа по установлению обстоятельств преступления и причастных к нему лиц", - сообщила Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России уверена, что все виновные понесут наказание. Она также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшей и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
"Находимся в прямом контакте с Министерством иностранных дел Беларуси и посольством республики в Москве. Солидарны с белорусскими друзьями и готовы оказать им необходимое содействие. Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который, вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности и без колебаний, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ. Призываю международные структуры, национальное правительство и мировую общественность дать честную оценку преступным деяниям режима Зеленского и решительно осудить этот теракт. Молчание будет означать его одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых кровавых преступлений", - подчеркнула Мария Захарова.
Фото: РИА Новости