Захарова прокомментировала приостановку обучения украинских медиков в Латвии

Рига демонстрирует полную зависимость от Вашингтона, приостанавливая обучение украинских медработников вслед за указом американского президента Дональда Трампа о заморозке помощи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

"В Латвии приостанавливают обучение украинских медиков из-за указа Трампа о заморозке помощи иностранным государствам. Какое-то слово крутится в голове на букву П, точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?" - написала дипломат в своем Telegram-канале.