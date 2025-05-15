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Захарова заявила, что Украина уменьшается каждый раз, когда срывает переговоры
Срывая переговорный процесс, Украина территориально становится все меньше. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Дипломат напомнила цитату министра иностранных дел РФ от 28 сентября 2024 года. Она сказала, что если вы хотите понять взаимосвязь между переговорным процессом и территориями, я напомню о словах Сергея Лаврова о том, что Украина сохранила бы за собой часть Донбасса, если бы достигнутые на переговорах в апреле 2022 года в Стамбуле договоренности были выполнены.
"Но с каждым разом, добавил Сергей Викторович Лавров, когда срывается договоренность, на которую всегда идет Россия, Украина становится меньше. Мне кажется, вот эту цитату было бы правильно сейчас помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории", - пояснила Захарова.