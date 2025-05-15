Захарова заявила, что Украина уменьшается каждый раз, когда срывает переговоры

Дипломат напомнила цитату министра иностранных дел РФ от 28 сентября 2024 года. Она сказала, что если вы хотите понять взаимосвязь между переговорным процессом и территориями, я напомню о словах Сергея Лаврова о том, что Украина сохранила бы за собой часть Донбасса, если бы достигнутые на переговорах в апреле 2022 года в Стамбуле договоренности были выполнены.