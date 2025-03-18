3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Захватывающее авиашоу превратилось в трагедию в Южной Африке
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8674a1d6-6c79-45c6-a236-e6410d54262c/conversions/f8035e4a-4343-40ac-8e11-07e468a69c28-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8674a1d6-6c79-45c6-a236-e6410d54262c/conversions/f8035e4a-4343-40ac-8e11-07e468a69c28-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8674a1d6-6c79-45c6-a236-e6410d54262c/conversions/f8035e4a-4343-40ac-8e11-07e468a69c28-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8674a1d6-6c79-45c6-a236-e6410d54262c/conversions/f8035e4a-4343-40ac-8e11-07e468a69c28-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byКрушение самолета произошло на авиашоу в Южной Африке
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8674a1d6-6c79-45c6-a236-e6410d54262c/f8035e4a-4343-40ac-8e11-07e468a69c28.jpg2025-03-23T11:09:54.000000Z00
Авиашоу в Южной Африке обернулось настоящей трагедией. На глазах у сотен зрителей реактивный самолет, выполняя демонстрационный полет, потерял управление, рухнул на землю и взорвался. Как сообщили местные СМИ, при крушении погиб опытный летчик-испытатель.
Очевидцы отметили - самолет выглядел полностью контролируемым до финального маневра, когда он внезапно стал терять высоту и стремительно падать. Организаторы шоу подтвердили, пилот не успел катапультироваться. Причины катастрофы выясняются.