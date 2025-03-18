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Захватывающее авиашоу превратилось в трагедию в Южной Африке

Авиашоу в Южной Африке обернулось настоящей трагедией. На глазах у сотен зрителей реактивный самолет, выполняя демонстрационный полет, потерял управление, рухнул на землю и взорвался. Как сообщили местные СМИ, при крушении погиб опытный летчик-испытатель.

Очевидцы отметили - самолет выглядел полностью контролируемым до финального маневра, когда он внезапно стал терять высоту и стремительно падать. Организаторы шоу подтвердили, пилот не успел катапультироваться. Причины катастрофы выясняются.

Южная Африкакрушение самолета