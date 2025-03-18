Захватывающее авиашоу превратилось в трагедию в Южной Африке

Авиашоу в Южной Африке обернулось настоящей трагедией. На глазах у сотен зрителей реактивный самолет, выполняя демонстрационный полет, потерял управление, рухнул на землю и взорвался. Как сообщили местные СМИ, при крушении погиб опытный летчик-испытатель.