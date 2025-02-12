Здесь много вампиров - Маск рассказал о крупнейшем мошенничестве в истории США

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Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Соединенных Штатов Америки, миллиардер Илон Маск, рассказал о крупнейшем мошенничестве в истории США. По его словам, количество американцев, получающих социальные пособия, превышает численность населения страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Миллиардер отреагировал на пост одного из пользователей социальной сети Х, который заметил, что официальное количество американцев, получающих социальные пособия, а это 394 млн, значительно выше, чем общее население США - 334 млн человек.

"Да, намного больше "соответствующих" номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории", - написал Маск на своей странице в социальной сети Х.

Также предприниматель отметил, что количество американских граждан, имеющих право на социальное обеспечение, составляет примерно 310 млн человек.

Маск поделился таблицей, которая содержит возрастные данные ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно этой таблице, среди получателей пособий в США "живут" не только несколько миллионов людей в возрасте от 120 до 249 лет, но и один "долгожитель", попадающий в возрастную категорию 360-369 лет.

Илон Маск также пошутил, что в Соединенных Штатах живет много вампиров. Он написал в соцсети Х: "Согласно базе данных (администрации - прим. ред.) социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (фильм - прим. ред.) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия".

Один из пользователей прокомментировал пост предпринимателя, написав, что среди получающих пособия наверняка есть вампир Эдвард Каллен, герой романа писательницы Стефани Майер "Сумерки". В свою очередь Илон Маск ответил, что не похоже, что у него есть работа.

В DOGE прокомментировали публикацию Маска в соцсети Х, заявив, что рассмотрят данный вопрос.