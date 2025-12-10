3.77 BYN
ZDF: Германии в 2026 году стоит ждать почти гарантированного падения ВВП
Немецкий телеканал ZDF озвучил панический прогноз: Германии и в будущем году стоит ждать не экономического роста, а почти гарантированного падения ВВП, рецессия продолжится.
Правительство поставило все на инвестиции в военную промышленность, но эта ставка не сыграла, гражданские отрасли экономики продолжают медленно, но неуклонно деградировать. В лучшем случае 2026 год обещает стране стагнацию, хотя и этот вариант можно считать далеко не худшим.
В автомобилестроении продолжатся массовые сокращения персонала. Крупнейшие химические концерны рапортуют о снижении объема заказов. Владельцы 58 % средних и мелких немецких компаний ждут снижения оборотов и падения деловой активности.
На популярности правительства хозяйственные проблемы сказываются самым очевидным образом: деятельность канцлера Фридриха Мерца одобряют лишь 22 % граждан. А пессимистические ожидания бизнесменов редко расходятся с экономической реальностью.