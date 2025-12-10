Немецкий телеканал ZDF озвучил панический прогноз: Германии и в будущем году стоит ждать не экономического роста, а почти гарантированного падения ВВП, рецессия продолжится.

Правительство поставило все на инвестиции в военную промышленность, но эта ставка не сыграла, гражданские отрасли экономики продолжают медленно, но неуклонно деградировать. В лучшем случае 2026 год обещает стране стагнацию, хотя и этот вариант можно считать далеко не худшим.