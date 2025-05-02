ZDF: Менее 40 % немцев поддерживают кандидатуру Мерца на пост канцлера ФРГ

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Лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который в скором времени должен стать новым канцлером Германии, поддерживают менее 40 % жителей ФРГ, свидетельствуют результаты опроса Politbarometer ("Политический барометр"), которые приводит второй немецкий канал ZDF. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, только 38 % жителей Германии положительно относятся к тому, что Мерц возглавит правительство, в то время как 56 % дают этому негативную оценку. Примечательно, что среди сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая ранее заключила коалиционное соглашение с ХДС/ХСС, к Мерцу относятся в основном отрицательно: его кандидатуру поддерживают только 32 % опрошенных в этой выборке, в то время как 62 % выступают против него.

Из опроса также следует, что Мерц находится на шестом месте в рейтинге популярных немецких политиков: по шкале от минус 5 до 5 респонденты оценивают его на минус 0,3, а на седьмом месте находится уходящий канцлер Олаф Шольц с оценкой минус 0,6. На первом месте все еще министр обороны Борис Писториус, работу которого немцы оценивают на 2,3.

Что касается правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которой в пятницу был присвоен статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, то ее поддерживают 23 % респондентов. По популярности ее обгоняет только ХДС/ХСС с 27 % поддержки среди респондентов.

Опрос проводился 28-30 апреля среди 1297 немцев, обладающих избирательным правом. Погрешность составляет от двух до трех процентных пунктов.