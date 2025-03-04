Зеленский опубликовал пост о перепалке в Белом доме, в котором так и не извинился перед Трампом

Зеленский опубликовал пост перепалке в Белом доме, в котором он так и не извинился перед Трампом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10f534f4-d310-4a2a-9d03-056e3581a360/conversions/b5aa46b1-7b76-4cca-afcc-abcf91382465-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10f534f4-d310-4a2a-9d03-056e3581a360/conversions/b5aa46b1-7b76-4cca-afcc-abcf91382465-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10f534f4-d310-4a2a-9d03-056e3581a360/conversions/b5aa46b1-7b76-4cca-afcc-abcf91382465-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10f534f4-d310-4a2a-9d03-056e3581a360/conversions/b5aa46b1-7b76-4cca-afcc-abcf91382465-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Зеленский написал пост в соцсети Х о перепалке в Белом доме. Слов было много - и о готовности работать, чтобы положить конец войне, и об этапах перемирия с Россией, и о том, что встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось". А вот извинений перед Трампом не последвоало…

Ниже приводим полный текст поста Зеленского.

"Я хотел бы подтвердить приверженность Украины миру. Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира.

Мы готовы работать быстро, чтобы положить конец войне, и первыми этапами могут стать освобождение заключенных и перемирие в небе - запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, бомбы на энергетических объектах и другой гражданской инфраструктуре - и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и работать с США, чтобы согласовать прочное окончательное соглашение. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. И мы помним момент, когда все изменилось, когда президент Трамп предоставил Украине Javelin.

Мы благодарны за это. Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет эффективно работать".