Зеленский попытался извиниться перед Трампом и назвал первые шаги для переговоров

Неуклюжая попытка. Зеленский, наконец-то, прокомментировал перепалку в Овальном кабинете, правда, в соцсети. Политик написал - ему жаль, что так получилось, и выразил готовность все исправить. По его словам, Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров.

Первыми шагами, по мнению Зеленского, должны стать обмен пленными и перемирие "в небе и на море". Кроме того, Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых в любое время и в любом удобном формате. По его словам, встреча в Вашингтоне прошла не так, как предполагалось. Впрочем, примет ли этот пост Трамп как требуемые извинения, пока неизвестно.