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Зеленский попытался извиниться перед Трампом и назвал первые шаги для переговоров
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3.22025-03-05T04:12:18.000000Z00
Неуклюжая попытка. Зеленский, наконец-то, прокомментировал перепалку в Овальном кабинете, правда, в соцсети. Политик написал - ему жаль, что так получилось, и выразил готовность все исправить. По его словам, Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров.
Первыми шагами, по мнению Зеленского, должны стать обмен пленными и перемирие "в небе и на море". Кроме того, Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых в любое время и в любом удобном формате. По его словам, встреча в Вашингтоне прошла не так, как предполагалось. Впрочем, примет ли этот пост Трамп как требуемые извинения, пока неизвестно.