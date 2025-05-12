Зеленский приедет 15 мая в Турцию на переговоры с Путиным

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Владимир Зеленский намерен приехать в Турцию на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в видео, которое разместил в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции - и ожидаю Путина в Турции. Лично", - говорится в сообщении.

По словам политика, он приедет в Стамбул, даже если Москва не пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая. "Ожидаем прекращения огня - это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня - длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, - может значительно приблизить мир", - сказал Владимир Зеленский.

Как пишут СМИ, Владимир Зеленский заявил о согласии ехать на переговоры с Владимиром Путиным в Турцию после резкого поста американского лидера Дональда Трампа, в котором тот потребовал от Украины немедленно согласиться на российское предложение о переговорах.

10 мая в Киеве прошла встреча руководства Украины с "коалицией желающих". В переговорах участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск. По итогам мероприятия было сделано заявление о том, что Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая.