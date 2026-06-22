Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом разгорается еще больше. Зеленский выступил с угрозами в адрес Навроцкого. Глава киевского режима заявил, что такая политическая борьба может "закончиться очень плохо" и привести к эскалации.

Напомним, ранее президент Польши лишил Зеленского высшей польской госнаграды - ордена Белого орла - за то, что в Киеве решили официально воспевать боевиков УПА.

На фоне заигрывания Банковой с радикальной идеологией Навроцкий прямо заявил, что вступление Украины в ЕС угрожает польскому сельскому хозяйству.