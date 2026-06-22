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Зеленский выступил с угрозами в адрес Навроцкого
Автор:Редакция news.by
Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом разгорается еще больше. Зеленский выступил с угрозами в адрес Навроцкого. Глава киевского режима заявил, что такая политическая борьба может "закончиться очень плохо" и привести к эскалации.
Напомним, ранее президент Польши лишил Зеленского высшей польской госнаграды - ордена Белого орла - за то, что в Киеве решили официально воспевать боевиков УПА.
На фоне заигрывания Банковой с радикальной идеологией Навроцкий прямо заявил, что вступление Украины в ЕС угрожает польскому сельскому хозяйству.
По его словам, страна не отдаст свой аграрный сектор на откуп чужой идеологии и защитит интересы польских фермеров.