Зеленский заявил о готовности к встрече с Эрдоганом, Трампом и Путиным

Владимир Зеленский заявил о готовности к четырехсторонней встрече, на которой будет присутствовать он сам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, при этом российский лидер заявил, что нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию. Об этом пишет РИА Новости.

"(Эрдоган -ред.) говорил, что хотел бы (провести -ред.) встречу на четверых: президент Эрдоган, президент Трамп, я и Путин. Мы готовы к такой встрече в любой день", - заявил Зеленский на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире украинского новостного телемарафона.