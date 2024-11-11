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Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на Филиппинах

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Филиппинах, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

Подземные толчки зафиксированы в 10:26 по времени UTC (13:26 мск) в 79 км к юго-востоку от города Бутуан острова Минданао, с населением около 309 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 31 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

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