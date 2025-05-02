Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Чили

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Чили

На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщили сейсмологический центр страны и служба по предупреждению ЧС. Об этом пишет РИА Новости.

Толчки зафиксировали в 08:58 (15:58 мск) в 218 километрах от Пуэрто-Уильямс. Очаг находился на глубине десять километров.

Отмечается, что из-за угрозы цунами необходима эвакуация пляжной зоны региона Магальянес.

землетрясениеЧили