3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Чили
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Чилиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20984faa-1dc3-435c-9e9b-78a1d71e30c2/conversions/0b2a393e-1616-4b14-b78d-b92d3cd1cc1e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20984faa-1dc3-435c-9e9b-78a1d71e30c2/conversions/0b2a393e-1616-4b14-b78d-b92d3cd1cc1e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20984faa-1dc3-435c-9e9b-78a1d71e30c2/conversions/0b2a393e-1616-4b14-b78d-b92d3cd1cc1e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20984faa-1dc3-435c-9e9b-78a1d71e30c2/conversions/0b2a393e-1616-4b14-b78d-b92d3cd1cc1e-xl-___webp_1920.webp 1920w
На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщили сейсмологический центр страны и служба по предупреждению ЧС. Об этом пишет РИА Новости.
Толчки зафиксировали в 08:58 (15:58 мск) в 218 километрах от Пуэрто-Уильямс. Очаг находился на глубине десять километров.
Отмечается, что из-за угрозы цунами необходима эвакуация пляжной зоны региона Магальянес.