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Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Островов Кайман

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Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Островов Кайман

Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано у берегов Островов Кайман, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 210 км к юго-западу от города Джорджтаун, где проживают 29 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

землетрясение