Жан-Клод Ван Дамм оказался фигурантом уголовного дела о торговле людьми

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Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о преступной сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на румынский телеканал Pro TV.

"Ван Дамм обвиняется в использовании сексуальных услуг лица, заведомо подвергавшегося эксплуатации", - говорится в заявлении, поданном адвокатом от лица одной из потерпевших в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT).

Эти события, как отмечает адвокат, происходили во время пребывания актера в Каннах около 10 лет назад, где он одновременно воспользовался сексуальными услугами пяти молодых румынских девушек, которых принуждали к занятию проституцией.

Заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек предлагали Ван Дамму. По словам адвоката, информация также подтверждается показаниями очевидца. В DIICOT подтвердили факт подачи жалобы, в которой фигурирует знаменитый актер, отметив, что дело было принято к производству.

Уточняется, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, глава некоммерческой организации (НКО) EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely.