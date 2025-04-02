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Жан-Клод Ван Дамм оказался фигурантом уголовного дела о торговле людьми
Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о преступной сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на румынский телеканал Pro TV.
"Ван Дамм обвиняется в использовании сексуальных услуг лица, заведомо подвергавшегося эксплуатации", - говорится в заявлении, поданном адвокатом от лица одной из потерпевших в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT).
Эти события, как отмечает адвокат, происходили во время пребывания актера в Каннах около 10 лет назад, где он одновременно воспользовался сексуальными услугами пяти молодых румынских девушек, которых принуждали к занятию проституцией.
Заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек предлагали Ван Дамму. По словам адвоката, информация также подтверждается показаниями очевидца. В DIICOT подтвердили факт подачи жалобы, в которой фигурирует знаменитый актер, отметив, что дело было принято к производству.
Уточняется, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, глава некоммерческой организации (НКО) EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely.
В 2022 году Боля стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними, расследование по которому продолжается по сегодняшний день. В материалах данного дела сказано, что за период с 2000 по 2016 год девушки, в том числе несовершеннолетние, через НКО и модельное агентство вовлекались в деятельность, связанную с "сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения".