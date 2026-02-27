3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Женевский тупик: Трамп объявил о неудовлетворенности переговорами с Ираном
Трамп дал понять, что контакты с Ираном хотя и сохраняются, но Вашингтон по-прежнему рассматривает вариант военного решения проблемы.
Добиться сделки в ходе непрямых переговоров в Женеве не удалось. При этом, как заявили дипломаты Омана, Тегеран согласился отказаться от обогащения урана до оружейного уровня и ограничиться уровнем энергетическим. Американцы, однако, хотят большего.
Дональд Трамп, президент США:
"Нет, я недоволен тем, что они не хотят дать нам то, что нам нужно, я не в восторге от этого. Посмотрим, что будет, мы поговорим с ними позже, сегодня у нас будут дополнительные переговоры. Но нет, я недоволен тем, что они делают. Окончательного решения мы еще не приняли, нас не совсем устраивает их стиль переговоров. У них не может быть ядерного оружия, и нас не радует их стиль переговоров, так что посмотрим, как все это будет работать".
Так же грозно прозвучало заявление Трампа по поводу Кубы: после объявления энергетической блокады в стране нет электричества, лекарств, заканчивается еда. Вследствие этого Штаты могут провести "дружественное поглощение острова", что бы это ни значило.
Тем временем на Ближнем Востоке продолжает крепнуть американский ударный кулак. Здесь находятся 500 ударных и 200 вспомогательных военных самолетов.
Сразу две эскадры во главе с авианосцами переброшены к берегам Ирана. Пентагон располагает ресурсами для 4-5 дней интенсивного ведения боевых действий, но этого, полагают эксперты, явно недостаточно, чтобы заставить Иран сдаться.