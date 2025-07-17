3.75 BYN
2.94 BYN
3.41 BYN
Жестокие кадры. Насильственную мобилизацию во Львове сняли на видео
Автор:Редакция news.by
Темпы насильственной мобилизации в Украине растут. Свежий ролик из Львова. Вступиться за молодого человека оказалось некому, кроме его собаки. Она пыталась помешать сотрудникам военкомата затолкать своего хозяина в автомобиль.
В Сети также появился ролик с реакцией жителей Германии на методы "призыва" в украинскую армию с избиениями.
15 июля Верховная рада продлила режим военного положения и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней - до 5 ноября.