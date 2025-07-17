Жестокие кадры. Насильственную мобилизацию во Львове сняли на видео

Темпы насильственной мобилизации в Украине растут. Свежий ролик из Львова. Вступиться за молодого человека оказалось некому, кроме его собаки. Она пыталась помешать сотрудникам военкомата затолкать своего хозяина в автомобиль.

В Сети также появился ролик с реакцией жителей Германии на методы "призыва" в украинскую армию с избиениями.