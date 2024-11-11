Жители Амстердама выступили против войны в Украине

В Амстердаме состоялась акция протеста, организованная партией "Форум за демократию". Участники требуют инициировать мирные переговоры по конфликту в Украине. Люди маршировали по улицам города, держа в руках плакаты с призывами к отмене антироссийских санкций, диалогу с Москвой и прекращению участия НАТО в помощи Киеву. По мнению организаторов акции, в Нидерландах "все больше и больше людей понимают, что война не в интересах народа".