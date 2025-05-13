Жители Финляндии подали апелляцию из-за решения правительства закрыть границу с Россией

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Русскоязычные жители Финляндии подали новую апелляцию в Верховный административный суд страны на решение правительства закрыть границу с Россией, заявил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. Об этом сообщают РИА Новости.

Правительство Финляндии ранее оценило ситуацию на границе с Россией и оставило в силе решение о ее закрытии до дальнейшего уведомления.

"Сегодня мы подали новую апелляцию в Верховный административный суд Финляндии на решение госсовета от 16.04.2025 о закрытии границы", - написал Девяткин в соцсети Facebook.

По словам депутата, это даст суду возможность "восстановить свою честь и достоинство".

"Судьи больше могут не бояться за свои теплые кресла - они могут смело опереться на официальную коммуникацию ЕСПЧ, где признано, что русскоязычные в Финляндии - это признанное национальное меньшинство, а значит, закрытие границы оказывает диспропорциональное воздействие именно на нас", - добавил он.