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Жители Финляндии подали апелляцию из-за решения правительства закрыть границу с Россией
Русскоязычные жители Финляндии подали новую апелляцию в Верховный административный суд страны на решение правительства закрыть границу с Россией, заявил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. Об этом сообщают РИА Новости.
Правительство Финляндии ранее оценило ситуацию на границе с Россией и оставило в силе решение о ее закрытии до дальнейшего уведомления.
"Сегодня мы подали новую апелляцию в Верховный административный суд Финляндии на решение госсовета от 16.04.2025 о закрытии границы", - написал Девяткин в соцсети Facebook.
По словам депутата, это даст суду возможность "восстановить свою честь и достоинство".
"Судьи больше могут не бояться за свои теплые кресла - они могут смело опереться на официальную коммуникацию ЕСПЧ, где признано, что русскоязычные в Финляндии - это признанное национальное меньшинство, а значит, закрытие границы оказывает диспропорциональное воздействие именно на нас", - добавил он.
Несколько русскоязычных граждан Финляндии обратились в ЕСПЧ в июне 2024 года с жалобой на закрытие границы с Россией после того, как Верховный административный суд Финляндии не стал рассматривать их апелляцию. По словам русскоязычного "Александровского общества", ЕСПЧ коммуницировал иск и дал финским властям 16 недель, в течение которых они должны отчитаться по своему решению закрыть границу с Россией. В пресс-службе ЕСПЧ заявили РИА Новости, что власти Финляндии должны направить свои замечания по поводу закрытия границы с Россией до 7 июля 2025 года.