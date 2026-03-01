Знают ли они, что делают? Действия Израиля и США вызвали волну протестов по всему миру

Ближний Восток в огне нового конфликта - 28 февраля США и Израиль начали серию военно-воздушных ударов по территории Ирана. Разрушены здания, атакованы предприятия и правительственные здания. В результате военной агрессии убит верховный лидер Исламской Республики. В стране объявлен 40-дневный траур.

Население вопреки планам агрессоров демонстрирует единство с властью - тому свидетельство массовые демонстрации против действий США и Израиля. Воспользоваться эффектом внезапного нападения не получилось - нет ни паники, ни страха. Иран подготовился ко всем сценариям и разработал план по защите страны.

Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал самую мощную наступательную операцию в его истории - 28 февраля и 1 марта 2026 года были нанесены удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе. Нарушены авиаперевозки, есть сбои нефтяной логистики. Эксперты прогнозируют рост цен на черное золото до 140-200 долларов.

Действия Израиля и США вызвали волну протестов по всему миру - от Тегерана до Лондона мир скандирует "Смерть Америке!" и "Руки прочь от Ирана!". Но это простые люди. А вот европейские политики вновь будто воды в рот набрали: отмалчиваться - излюбленная тактика Брюсселя.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f4c223-2184-403e-81ce-62b57545c876/conversions/caef5077-a024-4116-ae41-3bec0fe16cc3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f4c223-2184-403e-81ce-62b57545c876/conversions/caef5077-a024-4116-ae41-3bec0fe16cc3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f4c223-2184-403e-81ce-62b57545c876/conversions/caef5077-a024-4116-ae41-3bec0fe16cc3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f4c223-2184-403e-81ce-62b57545c876/conversions/caef5077-a024-4116-ae41-3bec0fe16cc3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Равно как и не замечать очевидного. Сотни самолетов и сотни ракет, видимо, вписываются в нормальную картину европейского понимания жизни. Там по привычке высказали серьезную озабоченность, а также призвали все стороны "проявлять сдержанность, защищать гражданское население и соблюдать международное право". Общие фразы звучат на фоне больших трагедий.

Ракетные удары по Ирану начали наносить ранним утром 28 февраля. Эффект тактической внезапности. Три волны атак были в первый день, утром 1 марта Израиль возобновил бомбежки.

Удары поражают не только военные, но и гражданские объекты. Полторы сотни погибших только под руинами здания начальной школы для девочек в Минабе. Это - часть операции "по устранению угрозы, исходящей от террористического иранского режима".

Ричард, участник акции протеста в Великобритании:

"Невинных людей снова убивают. Эта школа, женская школа в Иране подверглась нападению, дети убиты, невинные дети. Это ужасно!"

Как выясняется, наступление планировалось еще с декабря 2025 года.

А ведь днем ранее в Женеве проходили вполне успешные переговоры с американцами. Иранцы согласились практически на все условия, и разговор шел о конкретных деталях. Тегеран даже согласился не хранить на своей территории обогащенный уран, пригодный для создания ядерного оружия, выразил готовность допускать на ядерные объекты американских инспекторов.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fd5a75a-13d1-439e-9185-e29483186252/conversions/18118713-9782-4f82-8aab-e0e6c4ff4b77-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fd5a75a-13d1-439e-9185-e29483186252/conversions/18118713-9782-4f82-8aab-e0e6c4ff4b77-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fd5a75a-13d1-439e-9185-e29483186252/conversions/18118713-9782-4f82-8aab-e0e6c4ff4b77-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fd5a75a-13d1-439e-9185-e29483186252/conversions/18118713-9782-4f82-8aab-e0e6c4ff4b77-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину. Более того, тот факт, что Вашингтон столь долго и методично наращивал свое военное присутствие в регионе, лишь подтверждает то, что агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер. Действия Соединенных Штатов и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой".

Руководство Исламской Республики было готово ко всем сценариям и разработало необходимые планы. Теперь Иран считает "законными военными целями" все объекты в регионе, связанные с Израилем и США. КСИР разворачивает серию ответных ударов по израильским городам и американским военным базам в странах Ближнего Востока.

Под вой сирен взрывы гремят в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Сирии, Арабских Эмиратах.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

"Я связался со своими коллегами в Персидском заливе и я объяснил им, что у нас нет намерения нападать на них, фактически мы атакуем американские базы в целях самообороны. Мы не можем просто сидеть и смотреть, как они нападают на нас, они, видимо, рассчитывали, что мы не ответим, потому что их базы находятся в дружественных соседних странах".

Но на войне как на войне. Иранские ракеты и беспилотники не минуют аэропорты и отели, и на улицу выходить опасно.

"Ни компромиссов, ни капитуляции - борьба с Америкой" - тысячи возмущенных людей выходят на улицы городов стран Ближнего Востока, Европы, обеих Америк.

В пакистанском Карачи после объявления о смерти Хаменеи штурмовали американское посольство.

В пакистанском Карачи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17822c1d-26c5-4594-a598-c0f2d2269ccc/conversions/7ebdd510-73cc-4e5f-a8c7-e44ae0a50d0e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17822c1d-26c5-4594-a598-c0f2d2269ccc/conversions/7ebdd510-73cc-4e5f-a8c7-e44ae0a50d0e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17822c1d-26c5-4594-a598-c0f2d2269ccc/conversions/7ebdd510-73cc-4e5f-a8c7-e44ae0a50d0e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17822c1d-26c5-4594-a598-c0f2d2269ccc/conversions/7ebdd510-73cc-4e5f-a8c7-e44ae0a50d0e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Военную операцию осудили Россия и Беларусь, Китай, Испания, Норвегия, Швеция, Турция, латиноамериканские страны.

А ряд западных лидеров воспользовался ситуацией, чтобы в очередной раз прогнуться перед Вашингтоном. Канада и Австралия выразили готовность поддержать ближайших партнеров. Навроцкий докладывает: Варшава заранее знала о военных действиях Израиля и США против Ирана, ситуация постоянно отслеживается в сотрудничестве с союзниками.

Европейская дипломатка Каллас операцию против Ирана одобрила и заявила, что ЕС сворачивает присутствие в регионе и вводит санкции в отношении Тегерана.

Камран Матин, доцент кафедры международных отношений университета Сассекса (Великобритания) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffd556af-a0ff-4f63-b2f0-a500a617dd6e/conversions/fc8788db-78c0-4848-a8cf-b7925bd029c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffd556af-a0ff-4f63-b2f0-a500a617dd6e/conversions/fc8788db-78c0-4848-a8cf-b7925bd029c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffd556af-a0ff-4f63-b2f0-a500a617dd6e/conversions/fc8788db-78c0-4848-a8cf-b7925bd029c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffd556af-a0ff-4f63-b2f0-a500a617dd6e/conversions/fc8788db-78c0-4848-a8cf-b7925bd029c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Камран Матин, доцент кафедры международных отношений университета Сассекса (Великобритания):

"Смену режима невозможно совершить с воздуха. Я вижу два или три сценария. Во-первых, Соединенные Штаты могли фактически связаться с элементами режима, которые готовы пойти на сделку, но не до тех пор, пока жив верховный лидер Хаменеи. Этот сценарий будет очень похож на венесуэльский случай. Вы уберете конкретного лидера, что позволит более прагматичным элементам взять на себя ответственность".

Удар в самое сердце - гибель духовного лидера аятоллы Хаменеи. Он погиб на рабочем месте в резиденции в Тегеране. Израильские самолеты сбросили на правительственный комплекс 30 бомб.

Над куполом мечети Джамкаран поднят красный флаг - символ мести за кровь верховного лидера.

Даже в условиях траура Иран не допускает слабости, а усиливает мобилизацию - Корпус стражей исламской революции обещает самую мощную наступательную операцию.

По разным оценкам, США и Израиль могли запастись тысячей дальнобойных ракет, способных достать до Ирана. У них есть пара тысяч зенитных ракет, способных поразить ответные выстрелы. Что дальше?

Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в университете Сент-Эндрюс (США):

"Думаю, что через несколько дней у нас будет ответ на один из ключевых вопросов: знают ли они, что делают? Сумели ли сломить иранский режим до такой степени, что правление под угрозой, а руководство обезглавлено?"

Установили они, начав эту операцию, контроль или нет? Если в течение недели они не избавятся от режима, военные по-прежнему будут лояльны режиму, а иранский народ не восстанет, то можно сказать, что они не выполнили всю подготовительную работу".

толпа народу в Иране news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e53ac642-0c11-4f43-885c-71a667969b34/conversions/afe15e49-a718-4c70-9dbe-3e1c5d0e115f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e53ac642-0c11-4f43-885c-71a667969b34/conversions/afe15e49-a718-4c70-9dbe-3e1c5d0e115f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e53ac642-0c11-4f43-885c-71a667969b34/conversions/afe15e49-a718-4c70-9dbe-3e1c5d0e115f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e53ac642-0c11-4f43-885c-71a667969b34/conversions/afe15e49-a718-4c70-9dbe-3e1c5d0e115f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Бряцание оружием" перед иранским руководством лишь усиливает его сопротивление. Война с Ираном, как считают аналитики, не соответствует и заявленной политической идеологии Трампа.

Дональд Трамп, президент США (март, 2005 г.):

"У нас есть ситуация с Ираном, что-то произойдет очень скоро. Очень-очень скоро. Надеюсь, мы сможем заключить мирное соглашение. Я говорю не о силе или слабости. Я просто говорю, что лучшим вижу мирное соглашение, чем иное".