Зоологи открыли и описали более 100 новых видов животных в 2024 году

Уходящий год для зоологов даром не прошел. Ученым удалось открыть и описать более сотни новых видов животных.

Например, полосатая рыба-дракон. Ее отыскали на Антарктическом полуострове. Животные были изолированы в глубоких впадинах ледников. Возраст популяции составляет 1 млн лет.

В лесах Бразилии высмотрели "карманного" леопарда - миниатюрную тигровую кошку. Ее вес колеблется от 1,5 до 3 кг. Это меньше, чем у домашних кошек.

В Южной Азии была найдена разновидность трехцветного мини-краба. В лесах Камбоджи был вычислен еж-вампир. Вместо иголок у него шерсть, а длинные клыки как у вампиров.

Есть и открытия, которые поставили ученых в тупик. Особое внимание заслуживает рыба с шарообразной головой. Ихтиологи с подобным раньше не сталкивались. Признаются, что назначение причудливой формы головы для них загадка.