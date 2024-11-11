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Зоологи открыли и описали более 100 новых видов животных в 2024 году
Уходящий год для зоологов даром не прошел. Ученым удалось открыть и описать более сотни новых видов животных.
Например, полосатая рыба-дракон. Ее отыскали на Антарктическом полуострове. Животные были изолированы в глубоких впадинах ледников. Возраст популяции составляет 1 млн лет.
В лесах Бразилии высмотрели "карманного" леопарда - миниатюрную тигровую кошку. Ее вес колеблется от 1,5 до 3 кг. Это меньше, чем у домашних кошек.
В Южной Азии была найдена разновидность трехцветного мини-краба. В лесах Камбоджи был вычислен еж-вампир. Вместо иголок у него шерсть, а длинные клыки как у вампиров.
Есть и открытия, которые поставили ученых в тупик. Особое внимание заслуживает рыба с шарообразной головой. Ихтиологи с подобным раньше не сталкивались. Признаются, что назначение причудливой формы головы для них загадка.
Не обошлось и без символа наступающего года. В тропических лесах Эквадора найден представитель крупнейшего в мире вида змей - зеленая анаконда. Она отделилась от ближайших родственников около 10 млн лет назад. Долгое время считалось, что в дикой природе существует только один вид зеленых анаконд.
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