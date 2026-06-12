Евросоюз, который долгие годы позиционировался как исключительно экономическое и политическое объединение, все откровеннее превращается в военный блок. Недавнее решение Европарламента, согласно которому любое военное подразделение стран ЕС должно быть способно пересечь внутренние границы в течение 24 часов, стало очередным шагом в этом направлении. Формально речь идет о "военной мобильности", по сути - о создании условий для быстрого развертывания сил на восточном направлении.

Заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель: "Евросоюз всегда был военным блоком. Еще с Маастрихтских соглашений и последующих инициатив в его основополагающих документах прямо прописана военная составляющая. Ключевым стал договор "Берлин плюс", по которому военные структуры ЕС полностью интегрированы в структуры НАТО. Европейский военный комитет, собственные штабы, Еврокорпус, способный в течение полугода развернуться до 60 тыс. человек, военная полиция и даже сертифицированный по стандартам ЕС военно-морской флот - все это существует уже давно. Просто об этом предпочитали не говорить вслух".

Особо стоит отметить статью 42.7 договора о Евросоюзе. В отличие от 5-й статьи НАТО, где союзники лишь "должны рассмотреть" оказание помощи, здесь прямо прописана обязанность всех стран-членов ответить на агрессию против одного из участников. То есть механизм коллективной обороны в ЕС юридически даже жестче, чем в Североатлантическом альянсе.

Параллельно с официальными структурами ЕС активно создаются и квазиблоки. Один из них - Joint Expeditionary Force (JEF) под британским руководством, который уже контролирует Северное море и Балтику. Туда входят более десяти стран. Регулярно проводятся учения, в том числе под прикрытием натовских маневров. Появляются "коалиции желающих", "люблинские треугольники", "вышеградские четверки" - все эти форматы имеют двойное назначение. С одной стороны - экономическое и политическое сотрудничество, с другой - военная координация.

Особую тревогу вызывает ситуация вокруг дроновых провокаций. В последние недели фиксируются многочисленные случаи пролета беспилотников через территорию Прибалтийских республик в направлении России. При этом официальных подтверждений со стороны России о запуске дронов именно с территории Прибалтики до сих пор нет. Зато есть данные объективного контроля, показывающие, что многие дроны летят с западного направления. По мнению эксперта, подобные инциденты могут использоваться для создания информационного фона и провоцирования России на ответные действия. В случае ответного запуска дронов в обратном направлении Запад немедленно закроет воздушное пространство над Украиной и, возможно, над Калининградской областью, обвинив в этом Москву.

Не менее важным элементом военной подготовки становится так называемая военная мобильность. Речь идет не только о снятии бюрократических барьеров. Миллиарды евро вкладываются в инфраструктуру двойного назначения: Rail Baltica, Via Baltica, Via Carpatia, укрепление мостов под тяжелую технику весом 60–70 тонн, строительство специальных участков дорог, пригодных для использования в качестве взлетно-посадочных полос. Все это создается не для мирных целей. Советская инфраструктура, доставшаяся странам Балтии и Восточной Европы, изначально была рассчитана под другую технику и другие объемы перевозок. Сейчас ее активно перестраивают под нужды НАТО и ЕС.

Таким образом, за разговорами о "поддержке Украины" и "сдерживании России" скрывается системная работа по созданию условий для быстрого развертывания крупных группировок войск на восточном фланге. "Военный Шенген" - лишь один из элементов этой большой мозаики. Цель остается прежней: стратегическое поражение России и продвижение на восток.