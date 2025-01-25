Выборы в Беларуси - один из поводов для Запада расшатать ситуацию в стране

Страны с собственным мнением коллективный Запад пытается подчинить себе. А выборы - один из поводов, чтобы попытаться расшатать страну. У границ Беларуси НАТО постоянно наращивает силу. И очередные учения - "Кобра", "Храбрый грифон", "Свирепый волк" - это малая часть военных планов в нашем регионе на ближайшее время. Нас откровенно приглашают ответить зеркальной активностью.

В Беларуси выбирают Президента. И это не лучшая новость для военных из соседних стран НАТО. Дядьки в костюмах и с интеллигентными лицами их опять заряжают на отражение угрозы с востока. Вновь Варшава, Вильнюс, Рига собирают войска для каскада учений. Ну, а когда еще, как не в январе-феврале на пик формы выходить? В этот период на территории Литвы будут развернуты многонациональные маневры альянса "Храбрый грифон". Несколько тысяч человек и более 200 единиц техники храбро подтянутся к нашим границам со стороны так называемого Сувалкского коридора. Тут же эстафету примут учения сил спецопераций Войска польского "Кобра". На следующей масштабной тренировке - "Блестящий прыжок" - немецкие и польские военнослужащие проведут переброску группировки войск из Германии в Польшу, хотя сами они в документах считают это отработкой отражения агрессии Союзного государства.

А что? Выберем Главнокомандующего - и сразу атаковать соседей, ясно же!.. Ну и куда без учений в Прибалтике? Если и тут белорусы не дрогнут, то уж зимние литовские маневры "Свирепый волк" точно заставят нас раскаяться в чем-нибудь и сразу демократические перевыборы провести…

Откровенной привязки увеличения численности войск у границ Беларуси к электоральному процессу в Синеокой на Западе не стесняются. Но есть и новые нотки. Недавно в интервью газете "Речь Посполита" начальник Генштаба Польши генерал Вячеслав Кукула отметил, что для развития армии следует показывать готовность наступать. А для этого недостаточно наращивать закупки вооружений и проводить техническую модернизацию, важно настраивать - внимание! - моральный дух. Интерпретация слов польского военачальника однозначная: из Беларуси будут еще более жестко создавать образ врага. Это вообще-то обязательный элемент подготовки агрессии, по классике.

Военная активность соседей в ходе наших выборов предполагает, безусловно, ответную реакцию. Чтобы оправдать необходимость сдерживания Минска. Но этот приз так просто НАТО не возьмет. Белорусская армия без всяких скачков, форсирований, нервных перемещений занимается боевой учебой. Правда, такой по качеству, что и кобра, и грифон, и волки, свирепые или яростные, предпочтут почувствовать себя травоядными.

Мы проводим анализ, постоянно вносятся изменения в программу подготовки, но неизменным остается одно: большее количество времени мы проводим на полигонах, где оттачиваем свое мастерство. Обучение у нас идет постоянно по совершенствованию новых форм, способов ведения вооруженной борьбы, вводим в практику оснащение нашей боевой, транспортной техники противодронными экранами, исходя из уроков специальной военной операции. Командир воздушно-десантной бригады

С 14 по 16 января в Минске прошла штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Беларуси и России. А параллельно опыт россиян в СВО интегрировался в программу боевой подготовки на сборах командиров батальонов, частей и соединений под Гродно. Здесь на практике были показаны передовые методики обучения и адаптации к современной войне. Причем враг у нас не персонифицируется, главным врагом остается некомпетентность.

Современный бой неоднозначный, он постоянно трансформируется. И вот мы показываем, как тем или иным воинским частям с помощью обеспечения проводить и готовить свой личный состав. Мы уходим от тактики прямой, линейной, которая была раньше. Отрабатываются вопросы как ведения засадных действий, так и контрзасадных действий, организации боя в лесистой местности. Сейчас очень много ведется боя в лесистой местности, и этому мы тоже обучаем. Также мы обучаем, как действовать подразделениям при попадании в минированные засады. Сергей Кругликов, заместитель командира механизированной бригады