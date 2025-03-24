3 апреля - день исторического прорыва белорусских трансплантологов. Как все начиналось

За каждой операцией - спасенная жизнь. 3 апреля - день исторического прорыва белорусских трансплантологов.

17 лет назад была выполнена первая пересадка печени, что стало импульсом для развития многих направлений в медицине, а также внедрения новейших технологий и собственных методик. За это время школа белорусской трансплантологии стала известна далеко за пределами страны.

Сегодня центр - один из крупнейших в Восточной Европе, а Беларусь - на первом месте в СНГ по количеству трансплантаций на миллион населения. Спектр оперативных вмешательств растет и в регионах.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Мы серьезное внимание уделяем не просто выполнению операций, а внедрению новых научных разработок в клиническую практику. Благо, законодательство Республики Беларусь в этом плане соответствует всем необходимым этическим и передовым мировым нормам. И это позволяет нам в этой узкоселектированной, в небольшой группе очень тяжелых пациентов, лечение которых во всем мире вызывает большие трудности, достаточно часто добиваться хороших результатов".