3 марта - Международный день охраны уха и слуха. В белорусском РНПЦ оториноларингологии возможность слышать получают тысячи пациентов, в том числе и дети. Операции в этом направлении уникальны и высокотехнологичны.

В сентябре 2025 года в стране была проведена тысячная кохлеарная имплантация. Пациентом стал годовалый ребенок из Витебска.

За последние 10 лет ни один пациент из Беларуси с оториноларингологическими патологиями не выехал за пределы нашей страны для лечения. Всю медицинскую помощь оказывают наши медики.