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Белорусские ученые разработали ДНК-тест для оценки риска репродуктивных потерь
Белорусские ученые создали ДНК-тест, оценивающий риск репродуктивных потерь. Теперь у врачей появился новый инструмент, который позволяет заглянуть в самую суть проблемы - генетический код человека.
Ученые разработали ДНК-тест, оценивающие риски репродуктивных потерь, это методика, основанная на анализе 26 генов, мутации которых напрямую сказываются на репродуктивном здоровье женщины.
Ключевое преимущество в том, что это переход от простой констатации проблемы к прогнозированию рисков и выбору верной тактики лечения. Расширение панели с 14 до 26 генов дает врачам более полную клиническую картину, позволяя оперативнее принимать решения и существенно повысить вероятность успешного вынашивания.
Максим Амельянович, завлабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
"Женщина имеет повышенный генетический риск к тромбообразованию, но в ходе жизни он может не реализовываться. Генетическая предрасположенность реализуется при стечении обстоятельств с факторами внешней среды. Мы стараемся в течение двух недель сделать результаты и выдать заключение с генетическим паспортом".
Новая разработка - часть масштабной работы белорусских генетиков, которые уже выдали порядка 30 тыс. генетических паспортов. Тест на предрасположенность к потере беременности уже применяется в РНПЦ "Мать и дитя". Для многих семей это не просто медицинская новость, а реальный шанс стать родителями.