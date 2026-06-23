Белорусские ученые разработали ДНК-тест для оценки риска репродуктивных потерь

Белорусские ученые создали ДНК-тест, оценивающий риск репродуктивных потерь. Теперь у врачей появился новый инструмент, который позволяет заглянуть в самую суть проблемы - генетический код человека.

Ученые разработали ДНК-тест, оценивающие риски репродуктивных потерь, это методика, основанная на анализе 26 генов, мутации которых напрямую сказываются на репродуктивном здоровье женщины.

Ключевое преимущество в том, что это переход от простой констатации проблемы к прогнозированию рисков и выбору верной тактики лечения. Расширение панели с 14 до 26 генов дает врачам более полную клиническую картину, позволяя оперативнее принимать решения и существенно повысить вероятность успешного вынашивания.

Максим Амельянович, завлабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"Женщина имеет повышенный генетический риск к тромбообразованию, но в ходе жизни он может не реализовываться. Генетическая предрасположенность реализуется при стечении обстоятельств с факторами внешней среды. Мы стараемся в течение двух недель сделать результаты и выдать заключение с генетическим паспортом".

Максим Амельянович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c49adc6-95a1-4681-aab5-6d684665ac1e/conversions/7cfe9ff5-b701-4c00-a492-e9d7c06bb3c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c49adc6-95a1-4681-aab5-6d684665ac1e/conversions/7cfe9ff5-b701-4c00-a492-e9d7c06bb3c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c49adc6-95a1-4681-aab5-6d684665ac1e/conversions/7cfe9ff5-b701-4c00-a492-e9d7c06bb3c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c49adc6-95a1-4681-aab5-6d684665ac1e/conversions/7cfe9ff5-b701-4c00-a492-e9d7c06bb3c0-xl-___webp_1920.webp 1920w