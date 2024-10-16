Какие технологии есть в Беларуси для выявления и исследования рака молочной железы

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается ежегодно 15 октября. По мировой статистике именно этот вид злокачественной опухоли занимает первое место по смертности у женщин.

Заведующий лабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Антон Хоров в проекте "Актуальное интервью" рассказал, какая статистика заболеваемости раком молочной железы отмечается в Беларуси.

Антон Хоров:

"Рак молочной железы - заболевание номер 1 среди женщин во всем мире, такая же статистика и в Беларуси. У нас в стране отмечается примерно 5 тыс. случаев заболевания в год. Это зависит не только от эпидемиологической обстановки, различных аспектов лечения, но также от наших успехов в диагностике".

Активное проведение диагностических мероприятий (скрининг, диспансеризация с использованием современных технологий для определения опухолей молочной железы) позволяет гораздо быстрее выявлять новые случаи.

"Мы соответствуем мировым стандартам, то есть весь диагностический пул исследований у нас есть в стране. У нас есть подготовленные специалисты, ультразвуковая диагностика, рентгенологическая, радиоизотопная, ПЭТ-КТ-центр, морфологическая диагностика, которая дает нам очень большую информацию", - отметил медик и добавил, что прежде чем начать лечение, происходит изучение полной информации об опухолевом процессе пациента. Благодаря этому арсеналу средств, которые есть в Беларуси, можно полностью исследовать патологию и подобрать правильный путь лечения.

Антон Хоров рассказал, что больше всего пациентов обращаются за помощью в медучреждения на 1-2 стадии развития опухоли. "Но даже если говорить о более серьезных стадиях, таких как 3-4, то мы и в этом направлении делаем успехи. На сегодняшний день такие пациенты получают успешное лекарственное лечение. Это осуществилось не только благодаря нашим усилиям, безусловно, это мировой опыт", - подчеркнул медик.