3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Хирург-онколог: Таргетная терапия за последние годы совершает прорыв в лечении рака молочной железы
В Беларуси появляются новые лекарственные препараты для борьбы с раком молочной железы, благодаря которым пациенты могут получать качественное лечение. Об этом рассказал заведующий лабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Антон Хоров в проекте "Актуальное интервью".
Антон Хоров:
"Мы делаем упор на том, что все пациенты разные, соответственно лечение подбирается индивидуально, такое, которое поможет в конкретной ситуации. Если говорить конкретно, что на сегодняшний день движет и повышает статистику выздоровления, то прежде всего это лекарственная терапия, это получение различных линий таргетной терапии".
Таргетная терапия направленно воздействует на рак различных локализаций, почти не причиняя вреда здоровым тканям. "Мы бьем в одну точку, именно в тот ключик опухоли, который будет ее уничтожать. Таргетная терапия действительно за последние годы совершает прорыв. Прорыв совершает и иммунотерапия, которая мощно входит в программы лечения рака молочной железы. Различные комбинации химио- и иммунотерапии, таргетной терапии приводят к тому, что мы делаем маленькие шажочки к тем успехам, которые хотелось бы достигать", - отметил врач.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все