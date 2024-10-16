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Хирург-онколог: Таргетная терапия за последние годы совершает прорыв в лечении рака молочной железы

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В Беларуси появляются новые лекарственные препараты для борьбы с раком молочной железы, благодаря которым пациенты могут получать качественное лечение. Об этом рассказал заведующий лабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Антон Хоров в проекте "Актуальное интервью".

Антон Хоров:

"Мы делаем упор на том, что все пациенты разные, соответственно лечение подбирается индивидуально, такое, которое поможет в конкретной ситуации. Если говорить конкретно, что на сегодняшний день движет и повышает статистику выздоровления, то прежде всего это лекарственная терапия, это получение различных линий таргетной терапии".

Таргетная терапия направленно воздействует на рак различных локализаций, почти не причиняя вреда здоровым тканям. "Мы бьем в одну точку, именно в тот ключик опухоли, который будет ее уничтожать. Таргетная терапия действительно за последние годы совершает прорыв. Прорыв совершает и иммунотерапия, которая мощно входит в программы лечения рака молочной железы. Различные комбинации химио- и иммунотерапии, таргетной терапии приводят к тому, что мы делаем маленькие шажочки к тем успехам, которые хотелось бы достигать", - отметил врач.

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