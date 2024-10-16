Хирург-онколог: Таргетная терапия за последние годы совершает прорыв в лечении рака молочной железы

В Беларуси появляются новые лекарственные препараты для борьбы с раком молочной железы, благодаря которым пациенты могут получать качественное лечение. Об этом рассказал заведующий лабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Антон Хоров в проекте "Актуальное интервью".

Антон Хоров:

"Мы делаем упор на том, что все пациенты разные, соответственно лечение подбирается индивидуально, такое, которое поможет в конкретной ситуации. Если говорить конкретно, что на сегодняшний день движет и повышает статистику выздоровления, то прежде всего это лекарственная терапия, это получение различных линий таргетной терапии".