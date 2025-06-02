Певец Сергей Жуков в минском роддоме поздравил мам с Днем защиты детей

В Международный день защиты детей солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков навестил рожениц в минской больнице.

В рамках акции "Дари добро" исполнитель поздравил новоиспеченных мамочек и поделился опытом многодетного отца. Напомним, что у российского артиста проходит концертный тур в Минске.

Сергей Жуков, солист и лидер поп-группы "Руки Вверх" (Россия):

"В семье есть два человека - мама и папа, нужно об этом помнить. И если между ними будет царить лад, любовь, гармония, так же будет и с ребенком".

"Гора впечатлений, куча эмоций - и это только от моего ребенка, а тут еще и Сергей Жуков. Поэтому я считаю, что день рождения удался на славу", - поделилась молодая мама Анастасия Борина.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

"Почему Сергей Жуков поехал именно в роддом, а не куда-то к ребятам, куда можно было сегодня поехать? Здесь есть определенный символизм, потому что для нашего самого маленького поколения Сергей Жуков - тот, о ком рассказывают родители. Буквально вчера-позавчера появились на свет новые жители нашей страны, а для мам это настоящий сюрприз".