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В Беларуси отмечают Всемирный день донора
14 июня Беларусь вместе со всем миром чествует доноров - людей, которые безвозмездно дарят другим шанс на жизнь. Наша страна полностью обеспечивает себя кровью и ее компонентами, однако потребность в донорстве не снижается.
Расскажем о тех, для кого сдача крови стала не просто долгом, а образом жизни.
Капля человечности
Стандартная доза в 450 миллилитров - это помощь в спасении жизни для одного взрослого или трех детей. Каждый день белорусские медики нуждаются более чем в 200 литрах донорской крови.
Алла Новик, завотделением РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
"Количество доноров, которые приходят ежедневно на донацию, у нас самое большое. Примерно в день мы получаем кровь от 150 доноров на выезде, в выездных условиях. И 60-70 человек приходят непосредственно в отделение центра крови. Кроме того, мы занимаемся компонентной заготовкой: заготавливаем тромбоциты, плазму, эритроциты аферезным методом. У нас от 30 до 50 доноров компонентов крови в день непосредственно в центре".
Процедура занимает около часа: анкета, осмотр терапевта, экспресс-анализ и сама донация - 10-15 минут в кресле. За это время организм здорового человека отдает дозу крови, которая через несколько дней полностью восстанавливается.
Участвовать в благом деле может каждый желающий от 18 до 65 лет. При этом за 48 часов до процедуры нельзя употреблять алкоголь и допускать интенсивные физические нагрузки, а за сутки следует перейти на легкую диету. При себе необходимо иметь паспорт, выписку из медицинских документов, а мужчинам - еще и военный билет.
Елена Кан, почетный донор:
"Донором я стала 10 лет назад. Уже являюсь почетным донором Республики Беларусь. Донорство для меня - это подарить жизнь другому человеку. Сама являюсь медицинским работником, сама знаю изнутри, как это важно, как это необходимо, когда нужно спасти жизнь пациенту и маленькому, и взрослому".
Сегодня донорское движение в стране объединяет около 100 тыс. человек, почти 20 тыс. из которых удостоены звания "Почетный донор". Среди них Олег Туровец - за 35 лет на его счету 872 кроводачи.
Олег Туровец, почетный донор:
"Помогать людям сдавать кровь всегда нужно. Если не я, то кто? И операции, и детям больным - она всем нужна. А тем более если человек чувствует себя хорошо, здоровый, почему бы не помочь другим".
Компоненты крови имеют ограниченный срок хранения. Тромбоциты - 5 суток, эритроциты - до 42 дней. Поэтому запасы нужно пополнять регулярно. На хранении в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий находится порядка 1 тыс. доз крови. Потребность в них есть всегда.
Игорь Дунаев, завотделением РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
"В нашем отделении всегда в наличии компоненты эритроцитов и тромбоцитов, лекарственные средства из плазмы крови и изделия медицинского назначения. Все это производится из донорской крови. В достаточном количестве мы оказываем помощь в любое время суток. Достаточный запас для плановой спокойной работы, когда у нас всего достаточно, и мы выполняем любую заявку в учреждении здравоохранения".
Для удобства людей центр активно практикует работу на выездах. Так, около 60 % цельной крови заготавливается вне стен учреждения. К примеру, в Доме белорусских женщин прошла акция "Женский союз помогает. Кровь - пациентов спасает", где за три часа в ней приняли участие 45 человек, а это порядка 25 литров крови.
Инна Солдатенко, зампредседателя Белорусского союза женщин:
"Забота друг о друге и сдача крови - это один из самых важных показателей развития общества. Если человек может поделиться не только материальным, но и тем, что ему очень дорого, а это частицей своего здоровья, это очень важно и нужно поддерживать".
Ирина Алиева, участница донорской акции:
"Мы с коллегами пришли поддержать благотворительную акцию, т.к. и по работе и по жизни мы придерживаемся принципа - необходимо делать добро, надо помогать людям. Следуя этому принципу мы все участвуем в безвозмездной благотворительной акции".
Сегодня в стране насчитывается около 90 тыс. доноров крови и более 12 тыс. доноров плазмы. Всех этих людей объединяет одно - желание быть причастным к чужой жизни. Ведь порой всего одна капля крови способна подарить человеку шанс на жизнь.