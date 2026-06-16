В Витебске провели уникальную малоинвазивную операцию на сердце

Новые возможности региональной медицины. В Витебской областной клинической больнице провели уникальную для Беларуси операцию на сердце. С помощью малоинвазивной технологии пациенту имплантировали аортальный клапан максимального размера - более 30 мм. Его доставили к сердцу по сосудам с помощью катетера, сделав всего два прокола в бедре. Ранее для установки аналогичных имплантов хирургам приходилось вскрывать грудную клетку и останавливать сердце пациента.

Сергей Довгий, хирург Витебской областной клинической больницы:

"Это большое преимущество: операция производится не открытым путем, а через малоинвазивный доступ. Соответственно, пациент быстрее восстанавливается и может вернуться к привычной жизни без длительной реабилитации. Пациенты пожилые, с сопутствующими патологиями, и в силу возраста им тяжело переносить оперативные вмешательства на открытом сердце, а появление и внедрение таких методик позволяет им продлить жизнь".

Евгений Матусевич, главврач Витебской областной клинической больницы:

"Активно внедряются уникальные методы оперативных вмешательств, диагностики и лечения: операции на сердце - как открытым способом, так и малоинвазивным; операции при опухолях головного мозга, которые активно внедряют наши нейрохирурги. Методы, которые разрабатываются в нашей клинике, признаны мировыми экспертами. Буквально за последний год мы получили три патента на изобретение новых методов диагностики и лечения".