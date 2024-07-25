Лесовосстановление: как сохранить природное богатство Беларуси?

По информации Министра лесного хозяйства, за последние три года в Беларуси лесовосстановление проведено больше чем на 127 тысячах гектаров.

Дополнение лесных культур — на 193 тысячах гектаров. А уход за саженцами состоялся почти на 400 тысячах гектаров. Получается, на каждую местность работники лесхозов выезжали по несколько раз. Но, как отмечают в Госконтроле, несмотря на это лесовосстановление в стране проходит низкими темпами. Порой деревьев списывается больше, чем высаживается.

