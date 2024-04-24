Докрутим с Круталевич

II Минская международная конференция по евразийской безопасности. Зачем нужна и что это вообще такое

29.10.2024 21:22

Большой разговор о безопасности это ещё и экспертное событие. Эта площадка позволяет заявить о вызовах и сообща предложить варианты их разрешения, это возможность сверить часы в этой глобальной теме.