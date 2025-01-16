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На контроле Президента | Замки Беларуси | Реставрация исторических объектов

16.01.2025

Историческое и культурное наследие Беларуси. - Какие знаковые сооружения могут восстать из руин? - С какими сложностями сталкиваются реставраторы при восстановлении исторических объектов? - Почему государство вкладывает в то, что глубоко зарыто в недрах истории?

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На контроле Президента | Замки Беларуси | Реставрация исторических объектов