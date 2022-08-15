Армия Крайова

3.66 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Выпуски
21 видео
Армия Крайова15.08.2022
Специальный репортаж | Автохлам в Минске: борьба с брошенными машинами03.04.2025
Специальный репортаж | Как добыть березовый сок в Беларуси и что с ним можно делать?03.04.2025
Специальный репортаж | День единения народов Беларуси и России. Как все начиналось?02.04.2025
Специальный репортаж | Сколько стоят белорусские легковые автомобили?01.04.2025
Специальный репортаж | Презентации и мастер-классы: как прошла выставка-ярмарка "Отдых-2025"30.03.2025
Специальный репортаж | Аномально теплая зима в Беларуси: грибы в январе и урожай картофеля24.03.2025
Специальный репортаж | Я знаю: викторина, где ученическая элита расширяет горизонты знаний!24.03.2025
Специальный репортаж| Годовщина теракта в Крокус Сити Холле. Белорусы оказались среди жертв трагедии22.03.2025
Специальный репортаж | Беларусь продолжает устанавливать новые факты нацистских преступлений20.03.2025
Специальный репортаж | Почти 79 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку19.03.2025
Специальный репортаж | Как Островец из маленького посёлка превратился в современный город атомщиков18.03.2025
Специальный репортаж | Стипендия как признание и аванс в будущее белорусского спорта!15.03.2025
Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?12.03.2025
Специальный репортаж | Молодежные проекты: кто стал обладателем Президентских грантов?09.03.2025
Специальный репортаж | Женщина может всё! Специальный репортаж о Белорусском союзе женщин08.03.2025
Специальный репортаж | На Gulfood приехали 12 белорусских предприятий. Как все прошло?05.03.2025
Специальный репортаж | 108 лет на страже порядка и безопасности! Беларусь отмечает День милиции04.03.2025
Специальный репортаж | Имперские амбиции Польши. Проект "Междуморье"03.03.2025
Специальный репортаж | Безопасность в сети: как оградить детей от гаджетов и онлайн-угроз03.03.2025
Специальный репортаж | Качество связи в Беларуси | Союзный роуминг | Интернет в агрогородках01.03.2025
Армия Крайова
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/56135ebc-43b4-4d2d-be08-be21011ad9a3/conversions/04f9906d-9b53-40e3-a9b9-1a13340a5bd2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/56135ebc-43b4-4d2d-be08-be21011ad9a3/conversions/04f9906d-9b53-40e3-a9b9-1a13340a5bd2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/56135ebc-43b4-4d2d-be08-be21011ad9a3/conversions/04f9906d-9b53-40e3-a9b9-1a13340a5bd2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/56135ebc-43b4-4d2d-be08-be21011ad9a3/conversions/04f9906d-9b53-40e3-a9b9-1a13340a5bd2-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by
- Какие интересы нелегитимного правительства отстаивало Войско польскоев Беларуси.
- Почему сегодня Польша из преступников делает победителей.
- Как людей, приговоренных их же правительством к смертной казни, возводят в ранг героя.
- Сожжения белорусских деревень, сотрудничество с нацистами и борьба с советскими партизанами - это все операции Армии Крайовой.
В день Войска польского расскажем о тех, кто зверски уничтожал неполяков.