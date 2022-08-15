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Армия Крайова

  • Какие интересы нелегитимного правительства отстаивало Войско польскоев Беларуси.
  • Почему сегодня Польша из преступников делает победителей.
  • Как людей, приговоренных их же правительством к смертной казни, возводят в ранг героя.
  • Сожжения белорусских деревень, сотрудничество с нацистами и борьба с советскими партизанами - это все операции Армии Крайовой.

В день Войска польского расскажем о тех, кто зверски уничтожал неполяков.

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