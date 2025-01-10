Специальный репортаж | Старт Первого информационного: новый этап в белорусском телевидении 10.01.2025

17 сентября 2024 года стал знаковым днем для белорусского телевидения. Открытие "Первого информационного" телеканала ознаменовало собой переход от традиционных новостей к более динамичному и современному формату вещания. - Какие вызовы стояли перед командой ведущих и редакторов? - Как создавалась студия и кто стоял у её истоков? - Что нового принесла команда ведущих и редакторов в мир новостей?