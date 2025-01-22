RU
BY
ENG

3.38 RUB

3.44 USD

3.57 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

-1°
Логотип
Лебедева LIVEГлавный эфирЭто другоеПо формеТрендыДиспозицияПлан БПлощадкаСкриншотНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойПонятная политикаКатюшин расчетВокруг планетыСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Тренды | Церемония инаугурации Трампа | Что будет с НАТО и ЕС? | Выход США из ВОЗ

22.01.2025

Трамп нарушил ключевое правило церемонии и готов дальше разрушать политические застои. Лондон и Париж оказались за бортом глобальной политики и всеми силами стараются завоевать право находится за столом переговоров. - Зачем Макрон требует сформировать "резерв молодых добровольцев" и почему НАТО может не пережить второй срок Трампа - Немецкий вопрос: кто получит американский ярлык на правление? - "Бизнес года" по-эстонски. Новый взгляд на медленные сроки

Выпуски

20 видео

Тренды | Церемония инаугурации Трампа | Что будет с НАТО и ЕС? | Выход США из ВОЗ

Похожие программы