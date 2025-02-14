Более 50 предприятий готовы показать туристам, как создаются известные белорусские бренды

С начала 2025 года Беларусь по безвизу посетили более 22 тыс. иностранцев. Большинство путешественников приехало из стран-соседей: Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщает Госпогранкомитет. А сегодня в Минске проходит выездное пресс-мероприятие "Экскурсия об экскурсиях". Оно приурочено к Всемирному дню экскурсовода. Его отмечают 21 февраля.

Более 22 тыс. иностранных туристов посетили Беларусь с начала года

Многогранная и гостеприимная Беларусь известна своей природой, архитектурой, чистотой. Поэтому туризм - одно из приоритетных направлений социально-экономического развития страны. С начала этого года Беларусь по безвизу посетили более 22 тыс. иностранцев из 38 государств. Также по стране активнее стали путешествовать сами белорусы.

В Беларуси аттестовано более 1200 экскурсоводов

Интересные места и факты знают экскурсоводы. Их в Беларуси официально аттестовано более 1200, также свыше 150 гидов-переводчиков, большее количество в столице.

Алексей Русакевич, директор учреждения "Информационно-туристский центр "Минск":

"Предварительные итоги 2024 года - мы видим увеличение туристических потоков в город. Если мы говорим об официальном, в 2023 году более 850 тыс. туристов. По итогам года мы выполнили показатель экспорта, превышающий доковидный период 2019-го, самого успешного года. По загрузке гостиниц порядка 8-9 процентных пунктов было выше, чем в 2023 году. Т.е. мы говорим, что уже если даже по размещенным лицам в гостиницах, то это будет порядка миллиона туристов, которые посетили Минск."

За пятилетку в Беларуси введено 39 объектов туристической индустрии. В каждом регионе нашей страны реализованы пилотные проекты в сфере внутреннего туризма. Особое внимание реконструкции и реставрации значимых объектов историко-культурного наследия.

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму туристско-экскурсионного унитарного предприятия "Беларустурист": "Это историко-культурный туризм. Он стоит на первом месте. Он пользуется огромной популярностью. И, скажем, снижения спроса на него мы не видим.Конечно, в последнее время очень сильно мы ощущаем всплеск и рост. Мы видим, как растет экологический туризм. Мы видим, как растет промышленный туризм. На сегодняшний день у нас открыто более 50 предприятий в стране, которые готовы принимать туристов. Они показывают, как создаются белорусские бренды. Можно увидеть своими глазами, можно и продегустировать. На самом деле это интересно как белорусскому, так и иностранному туристу".

Услугами экскурсовода пользуются гости и жители нашей страны. Знакомятся с религиозным, оздоровительным, промышленным и агроэкотуризмом. Всего в стране разделяют 13 видов. Помогают в изучении специальные издания, приложения и интернет-ресурсы. Уже в пятницу, 21 февраля, отмечать Всемирный день экскурсовода будут все причастные.