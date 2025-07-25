Беспилотники помогают спасателям увидеть реальную картину ЧС с высоты облаков

Спасатели каждый день рискуют своей жизнью ради других, но в этой благородной профессии одной смелости мало. Дисциплина, учеба, подготовка и новые методы в работе постоянно осваивают сотрудники МЧС. В числе всего многообразия оборудования на страже беспилотные летательные аппараты.

Беспилотные летательные комплексы для белорусских спасателей не новшество. Они успешно применяют устройства в работе 13 лет. Одна из первых «боевых птиц» - БПЛА самолетного типа "Бусел-М". С 2015 года перешли на мультироторные дроны, сегодня эти модели распространены во многих сферах.

Благодаря простоте использования они прижились и у спасателей. И спектр выполняемых задач сегодня довольно широк.

Дмитрий Синявский, штурман-оператор центра применения беспилотных авиационных комплексов ГААСУ "Авиация" МЧС Беларуси:

Используется DJI Matrice 300 RTK - это мощный дрон, который обладает четырьмя камерами-сенсорами, также у нас используется DJI Mavic 3 Thermal - этот дрон чуть поменьше, но с характеристиками не хуже.

Современные модели беспилотников могут находиться в воздухе до 50 минут, в зависимости от погодных условий. Приезжая на поиск так называемых потеряшек, работники МЧС разворачивают небольшой пункт с отдельным монитором, чтобы лучше видеть изображение местности, и станцией для зарядки аккумуляторов.

Сергей Дрозд, начальник центра применения беспилотных авиационных комплексов ГААСУ "Авиация" МЧС Беларуси:

Наши беспилотники умные, мы стараемся применять их на поиски людей, искусственный интеллект нам позволяет облегчить труд оператора, в автоматическом режиме мы снимаем определенную территорию, потом задаем данные, какой-то материал искусственному интеллекту. Он обрабатывает, из тысячи фотографий выдает 10-15, где возможно нахождение людей.

Как выручают беспилотники, когда приходится искать заблудившихся людей, наша съемочная группа решила проверить на себе.

Эксперимент завершился успешно. Об этом оповестил громкоговоритель.

Ели вы все же заблудились, что нужно делать, чтобы вас нашли быстрее: нигде не прятаться, стараться выйти к дороге и к открытой местности, быть в яркой одежде, а еще иметь при себе помимо заряженного телефона, воды и еды, спички, чтобы развести небольшой костер. Это тоже может быть опознавательным сигналом для поисковиков.

Все задачи, которые сегодня помогают выполнять беспилотные комплексы, раньше выполнялись силами человека и занимали немало времени. Например, торфяной пожар – его масштабы сложно оценить невооруженным глазом. Теперь же дрон с тепловизором примерно за 15 минут на высоте облетает большую площадь и, увидев на мониторе контраст температур, специалисты получают реальную картину с очагами горения.

Сергей Дрозд, начальник центра применения беспилотных авиационных комплексов ГААСУ "Авиация" МЧС Беларуси:

Распределение беспилотных летательных аппаратов произведено по всей территории Республики Беларусь, что позволяет нам применить их в кратчайшее время. В зависимости от обстановки, если это прошел какой-то ураган и покрыты большие площади, мы задействуем большее количество беспилотных летательных аппаратов. Есть мероприятия, на которых задействован только один беспилотный летательный аппарат, и этого достаточно.