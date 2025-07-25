В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Ираном и так называемой "евро-тройкой"

Стамбул в эти дни - переговорная площадка, за которой следит весь мир. На этот раз там состоялся второй раунд переговоров между Ираном и так называемой "евро-тройкой" на тему ядерной программы Тегерана. Встреча прошла за закрытыми дверями и длилась около 3,5 часа.

Встретились в формате "3+1" в Стамбуле, поговорили. И вот как замминистра иностранных дел Ирана комментирует это в соцсетях: "Ядерные переговоры с «евро-тройкой» (Великобритания, Германия, Франция) были серьезными, откровенными и подробными".

«У обеих сторон были конкретные идеи, различные аспекты которых были рассмотрены, и Иран проинформировал EС о своей позиции, в частности по так называемому механизму "snapback" (это возобновление санкций ООН, если к концу августа не достигнут соглашения)».

Договорились продолжать. Позиция Ирана достаточно жесткая.

Цель: поиск путей для урегулирования разногласий и возвращения к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий.

А это сделка 2015 года.

В 2018-м Трамп же вышел из нее и еще подбросил санкций в топку (под это попали поставки иранской нефти за рубеж, а также более 700 банков, компаний и физлиц).

Ну а в 2025-м, пропустив вперед израильские ракеты, добавил удары по Ирану, в частности по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Чего хотел-то?

Сергей Балмасов, специалист Института Ближнего Востока (Россия):

Чего хочет Трамп? Он хочет типа отказа Ирана от обогащения урана и консервации своей ядерной программы. На самом деле Трамп желает больше. Он желает с подачи Израиля уничтожения иранской баллистической ракетной программы, беспилотной и так далее. Поэтому здесь с ним договариваться с иранской точки зрения вообще неконструктивно. Не просто неконструктивно, это элемент унижения, отказ от ядерной программы, от мирной. Но это крайне болезненно ударило бы и по великому рахбару. Его бы никто не понял. Я имею в виду иранские власти. И там значительная часть консерваторов, консерваторов жестких, которые настаивают на дальнейшем противостоянии, несмотря на то, что случилось. И здесь нужно понимать, что внутренний расклад иранский, если он даст слабину, это будут сигналы оппозиции, в том числе и прозападной оппозиции, оппозиции в сепаратистских кругах, национальных районах.

А теперь внимательно следите за руками: Иран совсем не маленькая страна - 90 млн населения. Под санкциями с 1979 года (более 45 лет). Все это время в США и по миру заморожены десятки миллиардов иранских активов и золотых запасов. Отдавать очень не хочется, проще разбомбить страну и припорошить новыми санкциями. Впрочем, эпоха нефтяных санкций подходит к концу.