Женщины в США откладывают рождение детей на более долгий срок или не рожают вообще

Согласно данным, опубликованным в четверг, 24 июля, показатель рождаемости в США в 2024 году упал до рекордно низкого уровня, на одну женщину приходится менее 1,6 ребенка. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Associated Press.

В материале агентства отмечается, что уровень рождаемости в США снижается уже почти два десятилетия, поскольку все больше женщин откладывают рождение детей на более долгий срок или вообще не делают этого.

В начале 1960-х годов общий коэффициент рождаемости в Соединенных Штатах составлял около 3,5, однако к 1976 году резко упал до 1,7. В 2007 году он поднялся до 2,1, а затем снова пошел на убыль, за исключением подъема в 2014 году. По данным Национального центра статистики здравоохранения страны (CDC), в 2023 году он составлял 1,621, а в 2024 году снизился до 1,599.

Однако, по словам исследователя из Университета Колорадо Лесли Рут, занимающейся вопросами рождаемости и демографической политики, поводов для беспокойства нет. "Мы рассматриваем это как часть продолжающегося процесса задержки рождаемости. Мы знаем, что население США продолжает расти, и у нас по-прежнему наблюдается естественный прирост - рождаемость превышает смертность", - заявила она.