Здесь рождается новая жизнь. Лукашенко поздравил Гродненский перинатальный центр с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гродненского областного клинического перинатального центра с 80-летием со дня основания этого учреждения здравоохранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Мы по праву гордимся отечественной системой оказания медицинской помощи матерям и детям, частью которой является ваш центр. Здесь рождается новая жизнь - величайшее счастье для женщины и каждой семьи. Ваша помощь на всех этапах - от планирования беременности до выписки мамы и малыша - бесценна", - отметил Президент.

"Будучи профессионалами высокого уровня, преданными своему делу, вы осваиваете и внедряете новые технологии для сохранения жизни и здоровья матери и ребенка, дарите надежду и совершаете чудо, выхаживая новорожденных со сложными заболеваниями", - говорится в поздравлении.