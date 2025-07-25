Лукашенко: Минск и Гавана строят сотрудничество исключительно на основе дружбы и взаимопонимания

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса, а также народ этой страны с Днем национального восстания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Беларусь восхищается волей и стойкостью кубинцев, которые уверенно отстаивают право на выбор собственного пути развития", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что очередной официальный визит Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Беларусь, который состоялся месяц назад, подтвердил не только глубину межгосударственных отношений между двумя странами, но и особую теплоту человеческих отношений.

"Минск и Гавана строят сотрудничество исключительно на основе дружбы и взаимопонимания, имеют близкие позиции по основным вопросам современности. Активный политический диалог на высшем и высоком уровнях, расширение контактов в рамках международных организаций с каждым годом только наращивают динамику, - подчеркнул белорусский лидер. - За короткий период мы достигли значимых результатов по таким перспективным направлениям, как продовольственная безопасность и промышленная модернизация. Подтверждаю готовность к экспорту двигателей и медицинских препаратов, а также к развитию кооперации в строительстве, энергетике, транспортной инфраструктуре и других сферах взаимного интереса".